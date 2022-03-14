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Політика

З Луганщини за день евакуювали понад 1700 людей — Офіс Президента

17:16 14 березня 2022
З Луганщини за день евакуювали понад 1700 людей – Офіс Президента

У Луганській області із населених пунктів, які страждають від обстрілів російських окупантів, упродовж понеділка, 14 березня, евакуювали більше 1700 людей.

Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Понад 1 700 людей евакуйовано сьогодні гуманітарними коридорами на Луганщині. Вдалось доправити також 5 автобусів з гуманітарною допомогою», — написав він.

Зокрема, працює евакуаційний коридор Рубіжне — Сєвєродонецьк — Бахмут — Слов’янськ.

Із Сєвєродонецька станом на 13.00 в евакуаційній колоні вирушили близько 400 людей.

Тимошенко також надав проміжну інформацію про евакуації на території Київської області. Так, до Білогородки прибули 16 автобусів з Немішаєва і 8 автобусів з Дмитрівки.

Загалом 14 березня працює 10 гуманітарних коридорів.

 

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