Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні (фото)

«У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні й повернулися в місця дислокації. Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зони бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Редакція видання отримала відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які в повному складі прибули в Україну. Серед причин відмови солдати вказують небажання бути використаними як «гарматне м'ясо», не роз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням тощо.

Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини № 61899 вказує: «(…) цим доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття з причини поганої організації, відсутності зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи, навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом», — заявив у рапорті сержант ЗС РФ Мірапов.

Своєю чергою командир 2-го відділення 3-го взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3-го мотострілецького батальйону, що «(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні з причини відсутності матеріально-технічного забезпечення, відсутності координації дій, відсутності будь-якого зв'язку в підрозділі та з командуванням».

Командир 2-го мотострілецького взводу 9-ої мотострілецької роти лейтенант Єгоров вказує, що «(…) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими „навчаннями“ та „навчально-бойовими завданнями“ малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах як світової, так і слов'янської спільноти. З цієї миті наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного

населення (…)», — написав лейтенант ЗС РФ Єгоров.

Агентство також наводить фотокопії інших рапортів військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу ЗС РФ, у тому числі заступників 76-ої десантно-штурмової дивізії (Псков) ПДВ, виконувати наказ з ведення бойових дій на території України органами військової поліції ЗС РФ було затримано чотирьох військовослужбовців зазначеної дивізії.

Нагадаємо, згідно з даними пресслужби Генштабу ЗСУ з початку вторгнення в Україну, станом на 13 березня, загальні бойові втрати російських військових становили понад 12 тисяч осіб особового складу.

Фото: Генштаб ЗСУ

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