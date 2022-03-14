Китаю дружити з Путіним взагалі не з руки, бо він їх підставив, — Павло Клімкін

Китаю дружити з Путіним взагалі не з рук, оскільки Путін підставив Китай. Напевно, він обіцяв якусь коротку переможну кампанію. Все їм обіцяне зараз невідомо де. Про це в ефірі телемарафону заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Щодо цін на енергоносії, то я вважав, що Китай цього року повинен за нинішньої вартості заплатити тільки за нафту додатково плюс-мінус 300 мільярдів. Це дуже й дуже багато. Вже не кажу про ціни на продовольство», — сказав Павло Клімкін.

Водночас він додав, що всі повстання в Китаї починалися з голоду. Тому Китай зараз має бути зацікавлений у роботі із Заходом, США.

Також ексміністр припустив, що, мабуть, із цього починається новий світ. «Можливо, Росію зараз кинуть у кювет історії і східний світ працюватиме із західним. Росія отримає ізоляцію не тільки від Заходу, а й від Сходу. Чого вона більше ніж заслуговує», — резюмував Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше джерело в спецслужбах РФ розкритикувало аналітику, яку готували для керівництва Росії напередодні вторгнення в Україну.

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