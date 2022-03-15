В ОП обіцяють одразу після перемоги у війні відновити інфраструктуру та житло людей

Відновлення знищеної та пошкодженою агресором інфраструктури в Україні повинно розпочатись відразу після перемоги України у війні з росією.

Про це заявив в ефірі інформаційного марафону заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Ми кожного дня збираємо оновлені дані щодо всіх об’єктів інфраструктури, які постраждали. Це і житлові будинки, і соціальна, і інша інфраструктура, і дороги. Ми хочемо бути готовими відразу оновлювати інфраструктуру і займаємося цим вже декілька днів», — сказав Кирило Тимошенко.



Зводить усю інформацію та починає підготовку до відновлення окремий штаб.

«Ми відновимо всім доми, люди не залишаться на вулиці, ми це гарантуємо, і це гарантує президент», — наголосив Кирило Тимошенко.

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