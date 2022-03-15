Міністр транспорту Великобританії, який активно допомагає впроваджувати санкції проти росії, готовий розмістити біженців у своєму домі

Впровадження ефективних санкцій, ізоляція росії від інфраструктури цивілізованого світу та створення антиросійської транспортної коаліції були б неможливими без допомоги міністра транспорту Великобританії Ґранта Шеппса, пише міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«У питанні санкцій та ізоляції росії, зокрема, закритті морських портів для російських суден та обмеженні торгових операцій, лідерство та ініціатива Великобританії та особисто пана Шеппса є вирішальними… Саме з його проактивною допомогою ми буквально за 2 тижні змогли створити потужну антиросійську транспортну коаліцію», — зазначив він.

Окремо міністр висловив вдячність британському колезіза те, що він заявив про готовність прийняти у своєму домі біженців з України. Шеппс вже подав заявку до державної програми «Homes for Ukraine», яка дозволяє прихистити у власному будинку евакуйованих українців, зокрема тих, що не мають родичів у Великобританії.

«Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності та готовність прийняти українців не лише у своїй країні, але й у найсакральнішому місці для кожної людини — у себе вдома», — підкреслив Кубраков.

Голова Мінінфраструктури зазначив, що на наших очах сьогодні твориться нова історія Європи, а Великобританія та весь цивілізований світ стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі.

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