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Політика

Нардепи побігли з ОПЗЖ, а Кива — взагалі з Ради

15:11 15 березня 2022
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Низка народних депутатів України з «Опозиційної платформи — За життя» написали заяви про вихід із фракції.

За інформацією нардепа Олексія Гонаренка, заяви про вихід із ОПЗЖ написали Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар.

Ще один представник цієї політсили Ілля Кива, який раніше виїхав за кордон, написав заяву про складання депутатського мандату. 15 березня Рада 335 голосами підтримала рішення про позбавлення Киви мандату та виключення з числа депутатів.

Раніше у ДБР повідомили про обшуки у трьох представників ОПЗЖ, під час яких у нардепів вилучили зброю та гроші.

Фото Pixabay

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