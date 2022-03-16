В ЄС працюють над активізацією діяльності міжнародних гуманітарних місій в Україні — голова Львівської ОВА

Львівська ОВА готова координувати діяльність європейських та світових гуманітарних місій в Україні та забезпечити їх помічниками, житлом, харчуванням та транспортом. Про це заявив очільник Львівщини Максим Козицький.

«Сьогодні на Львівщині немає системної роботи європейських гуманітарних організацій. Зараз всім займаються волонтери, підприємці та Львівська ОВА», — зазначив Козицький.

Зокрема, обладміністрація розселила близько 400 тис. осіб у Львові та області, розгорнула разом із ДСНС 80 наметів для обігріву та стільки ж пунктів роздачі їжі.

Щодня Львівська ОВА, місцеві підприємці та волонтери готують 25 тисяч порцій обідів та сніданків, а у кожному районі області вже розгорнуто гуманітарні штаби.

«Львівщина перетворилася на гуманітарний хаб між Європою та регіонами України, де тривають бойові дії: ми транспортуємо, формуємо та передаємо тонни допомоги в інші регіони. І надалі будемо робити все, що є в наших силах», — наголосив очільник області.

За словами Козицького, напередодні міжнародна гуманітарна організація «Сумка Самарянина» розгорнула шпиталь для лікування переміщених осіб та українських воїнів. Проте такі організації, як «Червоний Хрест», ООН, ОБСЄ, Рада Європи і досі не готові регулярно надавати Україні допомогу.

«Багато організацій приїжджали до мене у перші дні бойових дій, обіцяли допомогу. Але ми чомусь не бачимо їхньої активної роботи зараз», — сказав Козицький.

Він звернув увагу на цю проблему в ході зустрічі з Комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом і в. о міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.

«Комісар ЄС пообіцяв поспілкуватися щодо цього із президентом „Червоного Хреста“, а також пропрацювати можливість активізації роботи в Україні та на Львівщині зокрема інших гуманітарних місій», — написав очільник Львівської ОВА.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter