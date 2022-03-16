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Політика

Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів, всередині командування ЗС РФ почалися конфлікти — Центр оборонних реформ

16:28 16 березня 2022
Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів, всередині командування ЗС РФ почалися конфлікти – Центр оборонних реформ

Внаслідок серйозних втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції й вступив в конфлікт з командуванням Західного воєнного округу. На даний час полковник Бушуєв відсторонений від обов’язків.

Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

«Відповідно до даних української розвідки, у 2-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Псков) в результаті боїв на харківському напрямку вже понад 30 загиблих, 26 поранених, понад 50 зниклих безвісти, 7 здалися в полон», — заявив він.



«Командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт з командуванням 20-ї армії та Західного Військового округу та відмовився направляти підлеглих до зони бойових дій. У зв'язку з чим був усунений від виконання обов'язків», — зазначив керівник ЦОР.

«У 22-й окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Степовий) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули та 8 — поранено у наслідок артилерійського враження їхнього командного пункту», — підсумував Олександр Данилюк.

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