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Політика

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Києва евакуювали до Львова

10:19 17 березня 2022
Співробітники Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Києва у Львові

Філія Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Києва на час воєнних дій працюватиме на базі Львівського обласного кардіоцентру. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Обладнання та витратні матеріали вже перевезли з Києва до Львова», — написав він у Telegram.

За словами Козицького, тут уже почали оглядати та консультувати маленьких пацієнтів. В даний час готуються приміщення для проведення операцій, реанімації та післяопераційного періоду.

«Після нашої перемоги київські фахівці повернуться на свої робочі місця у столиці. А ми думатимемо над тим, щоб філія цього закладу й надалі працювала у Львові», — зазначив голова Львівщини.

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