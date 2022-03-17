Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з білорусі та росії — Мінінфраструктури

Уряд України веде активні перемовини з країнами Європи щодо блокування усіх торгових шляхів з росією. Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, деякі країни активно підтримують це рішення, водночас є ті, які неохоче ставляться до припинення торгівлі з країною-терористом.

«Вже понад три тижні закликаємо Європейський союз прийняти два системних та болючих рішення, які заблокують торгівлю з країною-терористом: закрити усі порти для російських, а також пов’язаних з нею компаній. Закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників», — сказав Олександр Кубраков.

Польща, Литва, Латвія та Естонія вже висловили готовність заблокувати транзит вантажівок з білорусі та росії. Однак Німеччина досі відмовляється це зробити та наполягає на тому, що росія постачає до країни продукти та вугілля.

Міністр інфраструктури зазначив, що перебуває у постійному контакті з міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькером Віссінґом.

«Розповідав йому, як в дуже важких умовах Україні вдалось успішно перебудувати логістику постачання вугілля — зокрема, закуповуючи його у країн Латинської Америки, Азії, Африки. Це не критична проблема, яку не можна було б вирішити. Особливо для першої економіки Європи. І я відчуваю, що прогрес є, наші аргументу чують», — сказав Кубраков.

Європейські країни повинні відповісти на запитання, що краще: здорожчання продукції чи торгівля з вбивцями мирних людей? Міністр інфраструктури вірить, що здорова логіка переможе. І рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі вкотре це підтверджує.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter