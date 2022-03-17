29.40 / 30.71 32.79 / 34.51
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Укрзалізниця перевезла майже тисячу вантажних вагонів гумдопомоги, задіяні й пасажирські вагони, — відомство

15:51 17 березня 2022
Укрзалізниця

За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та близько 6,2 тисячі тонн у пасажирських поїздах.

Про це повідомила УЗ у мережі Facebook.

«Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу із-за кордону», — йдеться у повідомленні.

Компанія попрацювала з логістикою та має ряд пунктів уздовж кордону з країнами ЄС. Там можна перевантажити гуманітарну допомогу з потягів інших залізниць та вантажівок до поїздів Укрзалізниці.

Також відомство запустило гарячу лінію #ЗалізнаДопомога, де за телефонами 0 800 503 222, 044 465 03 87 або на сайті https://zalizna-dopomoga.info можна залишити заявки на доставку гуманітарного вантажу, дізнатися про локацію складів, перевантажень та інші.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оксана Швець

Під час удару по столиці загинула відома театральна актриса

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Лорак із колишнім чоловіком

Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

Залізна дорога

У Білорусі почалася «рейкова війна» проти Росії (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.