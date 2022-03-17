За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та близько 6,2 тисячі тонн у пасажирських поїздах.

Про це повідомила УЗ у мережі Facebook.

«Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу із-за кордону», — йдеться у повідомленні.

Компанія попрацювала з логістикою та має ряд пунктів уздовж кордону з країнами ЄС. Там можна перевантажити гуманітарну допомогу з потягів інших залізниць та вантажівок до поїздів Укрзалізниці.

Також відомство запустило гарячу лінію #ЗалізнаДопомога, де за телефонами 0 800 503 222, 044 465 03 87 або на сайті https://zalizna-dopomoga.info можна залишити заявки на доставку гуманітарного вантажу, дізнатися про локацію складів, перевантажень та інші.

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