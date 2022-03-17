У Бундестазі заявили, що в Росії при владі терористичний режим

Військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

«Путін використовує страх і терор як політичну зброю. Як проти України, так і проти Європи. Розв'язана війна проти мирного населення, а також повідомлення про викрадення парамедиків ще раз відображають бридкий характер путінської диктатури. Страх — його мафіозний метод. Путін хоче, щоб його боялися всі, а він не боявся нічого. Але він уже у страху перед ідеями демократії та свободи. Ідеями, які він всіляко знищує всередині власної країни та проти яких воює в Україні», — заявив політик.

«Нас переповнює воля вільного українського народу до протистояння із російським терором. І ми погоджуємося з нашими українськими друзями — Путіну ніколи не перемогти європейський дух свободи, демократії та справедливості», — вважає депутат Бундестагу.

«Військові злочини Путіна проти України кваліфікують путінську Росію як терористичний режим», — підсумував Робін Вагнер.

16 березня волонтер Наталія Воронкова повідомила, що у Маріуполі російські окупанти взяли в полон українського парамедика волонтера Юлію Паєвську із позивним «Тайра» та водія, з яким вона працювала, Сергія.

Також, згідно з повідомленнями українських ЗМІ, у Маріупольській лікарні російські окупанти взяли у заручники 400 цивільних та ведуть вогонь, прикриваючись ними.

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