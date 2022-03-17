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Політика

«Партизан» Арестович наговорив на кримінальну справу в Білорусі

20:09 17 березня 2022
арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який рекомендував влаштувати Білорусі «рейкову війну», заробив собі кримінальну справу у Мінську. Генпрокуратура Білорусі обурилася закликами Арестовича до диверсій на залізниці та відкрила розслідування.

Білоруський слідчий комітет загрожує раднику позбавленням волі на строк від чотирьох до 12 років (звісно, за умови, що Арестович з'явиться на білоруській території).

Нагадаємо, 17 березня Арестович записав звернення, де закликав ускладнити життя ворогові та заблокувати залізничне сполучення, у тому числі по лінії Київ — Гомель.

Залізничні колії, що сполучають Україну та Росію, були зруйновані на самому початку російської агресії. Тилове забезпечення своєї армії в Україні Росія намагається вести з білоруської території, а місцеві «партизани» активно виводять із ладу залізничну інфраструктуру.

Фото president.gov.ua

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