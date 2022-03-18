За добу 17 березня вдалось евакуювати майже 4 тисячі людей — ОП

Упродовж 17 березня з небезпечних регіонів України гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3 810 мирних жителів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«2 000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога», — зазначив він.

Для допомоги евакуйованим мешканцям Маріуполя в Бердянську організовано тимчасові пункти. У п'ятницю, 18 березня, такі пункти розпочнуть роботу і в місті Мангуш.

«Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти — в Запоріжжя», — додає Тимошенко.

Також евакуацію проводили і на Київщині. Так, ще 1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова та Бородянки наразі вже перебувають в безпеці.

До населених пунктів Київської області через гуманітарні коридори доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів.

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