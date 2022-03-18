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Політика

Окупанти на Харківщині організовують зйомку фейків — обласна адміністрація

14:59 18 березня 2022
Окупанти на Харківщині організовують зйомку фейків – обласна адміністрація

Російські окупанти реалізовують операції з дезінформації та дискредитації українців. Зокрема, на окремих тимчасово зайнятих територіях на Харківщині пропагандисти з рф намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи на камери продовольчі товари, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу „картинку“, знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють „російським визволителям“», — розповів він.

Голова Харківщини закликав жителів регіону довіряти лише офіційній інформації.

«Не піддавайтеся російській пропаганді! В умовах війни особливо важливо перевіряти інформацію», — підкреслив Синєгубов.

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