Британський лорд пропонує внести урядові структури РФ в список терористичних організацій

Беручи за основу фотографії та інші докази злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Воєнно-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» мають бути внесені списки терористичних організацій в Великій Британії та США.

Про це в коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом з законодавства Сполученого Королівства Великої Британії в сфері тероризму.

«З того, що видно по фото та інших доказах, Росія є державою терористом, таким самим терористом, як і основні не державні терористичні структури „Аль-Каїда“ та ІДІЛ», — заявив він.

«На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія. Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних ресурсів цим структурам розглядатиметься і переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності», — вважає британський політик.

«Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші строки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як „вигнанця“ зі світового співтовариства, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав», — додав він.

Нагадаємо, 16 березня волонтер Наталія Воронкова повідомила, що у Маріуполі російські окупанти взяли в полон українського парамедика волонтерку Юлію Паєвську, із позивним «Тайра» та водія, з яким вона працювала, Сергія.

Також, згідно з повідомленнями українських ЗМІ, у Маріупольській лікарні російські окупанти взяли у заручники 400 цивільних та ведуть вогонь, прикриваючись ними.

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