До антиросійської транспортної коаліції приєдналися 14 країн

14 країн приєдналися до антиросійської транспортної коаліції. Наразі це Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина. Всі вони звільнили українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Також низка країн ЄС звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами.

З 2 по 13 березня 2022 року було надіслано 3 178 заявок на бездозвільний проїзд за гуманітарною допомогою до Республіки Польща або транзитом через її територію.

У МІУ розповіли також про інші заходи з оптимізації перевезень вантажів для потреб ЗСУ та гуманітарної допомоги.

Так, міністерство здійснює бронювання військовозобов’язаних водіїв, які не мають ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення, але бажають їх здійснювати. Звернення про це надійшли від 212 компаній-перевізників. Щодо 98 компаній та 236 водіїв ухвалено позитивне рішення. Прискорити цей процес вдалося завдяки створенню спільного оперативного штабу Мінінфраструктури та ДСБТ та адаптації роботи електронної системи «ШЛЯХ» відповідно до умов воєнного часу.

Крім того, за участю МІУ створюються логістичні хаби у Польщі, Італії, Угорщині, Словаччині та Румунії. Вони дозволяють оперативно та безперебійно доправляти гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій України. Логістику та регулярність відправлення вантажів з хабів представники МІУ координують на місці. З основного хабу у Польщі відправляється 30−50 транспортних засобів на добу.

До 4 березня до перевезень активно залучався транспорт, який на час початку бойових дій опинився за кордоном.

«Наразі забезпечено безперешкодний перетин кордону професійними водіями автомобільних перевізників, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень з використанням електронного кабінету перевізника Системи „ШЛЯХ“ ДСБТ», — повідомляє МІУ.



473

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter