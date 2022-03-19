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Політика

До Запоріжжя прибули ще 500 маріупольців, — Кирило Тимошенко

11:43 19 березня 2022
Автобуси з мешканцями Маріуполя

До Запоріжжя у суботу вранці прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська. Це близько 500 людей, повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Тих, хто хоче одразу продовжити евакуацію, відправлять на вокзал», — зазначив він.

Маріупольців, які вирішать перепочити у Запоріжжі, розміщують у дитячих садочках. Вони продовжать евакуацію пізніше.

Раніше Тимошенко повідомив, що у суботу, 19 березня, продовжить працювати гуманітарний коридор евакуації за маршрутом Маріуполь — Мангуш — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя. Коридор відкритий для приватного автотранспорту.

У Мангуші усім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська. Також направлено дві фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянськ.

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