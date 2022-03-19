В уряді Великобританії анонсували санкції на експорт товарів подвійного призначення та технологій до РФ

Поряд із фінансово-економічними санкціями щодо Російської Федерації, що набрали чинності після постанови уряду Великобританії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт до РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Про це в офіційному коментарі Guildhall заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

«Окрім цих фінансових заходів (вжитих урядом Великобританії 1 березня. — Ред .) та за повної згоди зі Сполученими Штатами та ЄС, ми запровадимо нові торгові обмеження та суворий експортний контроль, аналогічний до того, який вже реалізують США. Ми висунемо новий закон, який забороняє експорт до Росії всіх товарів подвійного призначення, зокрема низки високотехнологічних товарів та критично важливого технологічного обладнання, а також комплектуючих у різних секторах, включаючи електроніку, телекомунікації та космонавтику», — підсумували в британському МЗС.

Про фінансові санкції щодо РФ у британському МЗС уточнили, що йдеться про заходи, які набрали чинності внаслідок ухвалення урядом Сполученого Королівства від 1 березня.

«1 березня ми ухвалили постанову, якою заборонені будь-які фінансові операції з Центральним банком Росії, Міністерством фінансів РФ та російським Фондом національного добробуту. Після переговорів Великобританії з міжнародними партнерами, 2 березня Європейський союз заявив, що до 12 березня зі SWIFT буде виключено 7 російських банків. Цьому рішенню сприяв тиск Сполученого Королівства. Ці заходи щодо структур, які вже перебувають під санкціями, вжиті у співпраці з США та ЄС, гарантують, що російські банки більше не зможуть користуватися SWIFT для транзакцій з банками в будь-якій країні, незалежно від того, чи ввела ця країна санкції проти Росії», — йдеться у заяві.

«Нові повноваження також дозволять нам заборонити російським державним та приватним компаніям залучати кошти у Великій Британії, заборонити операції з їхніми цінними паперами та надання кредитів. Ми також обмежимо суму грошей, доступну для отримання громадянами Росії з депозитів на їхніх банківських рахунках у Великій Британії. Активи сотень юридичних та фізичних осіб будуть заморожені, зокрема, виробників, які спонсорують військову машину РФ та президента Путіна. Також сюди входить заборона на польоти компанії „Аерофлот“ до Великої Британії», — йдеться у заяві МЗС Великобрітанії.

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