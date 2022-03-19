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Політика

У Зеленського попросили німецького міністра оборони помовчати після чергової заяви про невтручання НАТО

15:59 19 березня 2022
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка вкотре заявила, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні і не закриватиме небо.

«Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв», — наголосив він.

Як писали «ФАКТИ», 18 березня преса Німеччини вибухнула в обуренні через байдужість, з якою бундестаг вислухав напередодні відеозвернення президента України Володимира Зеленського з Києва. Німецькі ЗМІ одностайно називають промову українського лідера прямою, відвертою та емоційною. І такий тон Зеленського був цілком виправданий — він звертався до німецьких парламентарів із серця країни, на яку щодня падають російські бомби та ракети!

Фото: Михайло Подоляк/Facebook

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