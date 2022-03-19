У Зеленського попросили німецького міністра оборони помовчати після чергової заяви про невтручання НАТО

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка вкотре заявила, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні і не закриватиме небо.

«Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв», — наголосив він.

Як писали «ФАКТИ», 18 березня преса Німеччини вибухнула в обуренні через байдужість, з якою бундестаг вислухав напередодні відеозвернення президента України Володимира Зеленського з Києва. Німецькі ЗМІ одностайно називають промову українського лідера прямою, відвертою та емоційною. І такий тон Зеленського був цілком виправданий — він звертався до німецьких парламентарів із серця країни, на яку щодня падають російські бомби та ракети!

Фото: Михайло Подоляк/Facebook

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