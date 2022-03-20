В ОП розповіли, скільки гуманітарки та переселенців перевезла в березні «Укрзалізниця»

Транспортний фронт на залізниці вже 25 днів поспіль тримають мужні українські залізничники. За їхні досягнення від початку війни з Росією заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав їх «залізними людьми».

Лише у березні «Укрзалізниця» евакуювала 2,77 мільйона людей та доставила понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

«Залізні люди вже 25 днів на транспортному фронті б"ються за Україну. З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним», — написав Тимошенко у Телеграм.

Задля пришвидшення усієї логістики й забезпечення безпеки людей, за його словами, в «Укрзалізниці» було максимально оптимізовано всі процеси, результатом чого стали рекордні обсяги перевезених гуманітарних вантажів та евакуйованих мирних українців.

«Пошана і подяка всім залізничникам! Працюємо на перемогу!» — подякував Тимошенко.

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