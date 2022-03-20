29.46 / 30.78 32.75 / 34.68
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

В ОП розповіли, скільки гуманітарки та переселенців перевезла в березні «Укрзалізниця»

17:31 20 березня 2022
Укрзалізниця

Транспортний фронт на залізниці вже 25 днів поспіль тримають мужні українські залізничники. За їхні досягнення від початку війни з Росією заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав їх «залізними людьми».

Лише у березні «Укрзалізниця» евакуювала 2,77 мільйона людей та доставила понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

«Залізні люди вже 25 днів на транспортному фронті б"ються за Україну. З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним», — написав Тимошенко у Телеграм.

Задля пришвидшення усієї логістики й забезпечення безпеки людей, за його словами, в «Укрзалізниці» було максимально оптимізовано всі процеси, результатом чого стали рекордні обсяги перевезених гуманітарних вантажів та евакуйованих мирних українців.

«Пошана і подяка всім залізничникам! Працюємо на перемогу!» — подякував Тимошенко.

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розбитий танк Росії

Весна скоро переходить у наступ: танки окупантів чекає «залізний капут» у багнюці

Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.