Упродовж 20 березня евакуювали понад 7 тисяч людей — ОП

За день 20 березня гуманітарними коридорами було евакуйовано 7 295 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«3 985 маріупольців прибули до Запоріжжя 11 автобусами з Бердянська і приватним транспортом», — написав він та додав, що 21 березня планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя для подальшої евакуації маріупольців.

Тимошенко також повідомив, що місцем збору для евакуації автобусами в Бердянську буде площа перед міським спорткомплексом, яка розташована по вул. Мелітопольське шосе, 27.

Для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя створено спеціальну гарячу лінію у Бердянську:

+380 975 515 917

+380 504 397 529

+380 615 336 276

+380 615 335 252

«Планується, що в понеділок автобуси зможуть провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне», — зазначив також заступник керівника ОП.

Для тих, хто буде евакуйовуватись на власному транспорті, на маршруті гуманітарного коридору буде діяти дві точки для дозаправки за адресами: проспект Східний, 4а, та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Окремо Тимошенко повідомив, що 20 березня на Київщині було евакуйовано 3 310 людей, а з Харкова вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.

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