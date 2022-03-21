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Політика

Полтавська військова адміністрація: «Герої-палії» копатимуть траншеї"

10:14 21 березня 2022
пожежа у лісі

Днями правоохоронці Полтавщини затримали сімох чоловіків за підпал сухостою. Тепер ці «герої-палії» будуть застосовувати свої навички для оборони області — копати траншеї. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Ну що ж, друзі, знайшлися чергові „добровольці“ копати траншеї. 15 діб громадських робіт плюс кожному штраф по 6150 грн», — написав Лунін у телеграмі.

За його даними, тільки за останні два дні в області було зафіксовано 35 пожеж на відкритих територіях, які знищили майже 70 га рослинності. Ліквідовувати загоряння довелося 131 пожежнику, залучили 28 одиниць техніки.

«І це у воєнний час, коли рятувальникам Полтавщини разом із колегами доводиться розбирати завали в Харкові, витягати людей, гасити пожежі. Не треба додавати їм роботи! Не спалюйте Україну, ви ж не москалі!» — наголосив голова ОВА.

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