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Політика

На Миколаївщині прибирають орків з полів та розпочинають посівну — Кім

15:52 21 березня 2022
посівна

На вільній від загарбників території Миколаївської області вже розпочали посівну. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після особистої інспекції області.

«Проїхався областю… У частині, де окупант не ступав на нашу землю, вже трактори в полях. У частині, де він відступив, займаємося розчищенням і готуємось», — розповідає він.

Також очільник області зазначив, що має «дуже приємні новини» про те, що вдалось зробити нашим мисливцям та цивільним, але поки подробиць він розповісти не може.

«Ворога спалимо всього. Ми зараз більше бачимо, далі чуємо… Ми вас всіх знайдемо. Поки є можливість, валіть з нашого міста», — звернувся до окупантів та колаборантів Кім.

За словами обласного голови, завдяки оркам в місті стало більше ресурсів, і тепер їх «активно відсилають назад».

«Просуваємося впевнено, займаємося необхідною роботою», — зазначив він.

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