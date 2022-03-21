Визнання урядами США та Великобританії державних структур Росії терористичними організаціями стане підставою для такого визнання іншими країнами, зокрема, країнами в Європі.

Про це у коментарі Guildhall заявила депутат Сейму Литовської республіки Вілія Алекнайте.

«Колись Даля Грибаускайте (експрезидент Литви. — Ред.) вже швидко сказала, що Росія — терористична держава, і з російської сторони були реакції. З погляду юридичної оцінки, я думаю, що розслідування, яке ведеться в Гаазі, злочини, що фіксуються міжнародною спільнотою, можуть стати підставою для того, щоб усі європейські та демократичні країни це визнали (терористичну природу Росії. — Ред .)», — заявила політик.

«Я думаю, що лідерство таких країн, як США та Великобританія, дуже важливе, і якщо вони зроблять власну сугестію (пропозиція про визнання терористичної природи російської держави. — Ред.), я думаю, що й інші країни можуть приєднатися до цього. Тим більше, що розслідування ведеться і докази збираються», — підсумувала Вілія Алекнайте.

Раніше член Палати лордів парламенту Великобританії лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства у сфері тероризму, заявив, що, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ, такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія», повинні бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Аналогічну заяву зробили також у німецькому Бундестазі. Депутат від «зелених» Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter