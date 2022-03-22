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Гуманітарними коридорами у понеділок вдалося вивезти 8 057 людей — Офіс Президента

8:29 22 березня 2022
Гуманітарними коридорами у понеділок вдалося вивезти 8 057 людей – Офіс Президента

8 057 людей було евакуйовано гуманітарними коридорами з гарячих точок упродовж понеділка, 21 березня. Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

3 007 людей, за словами Тимошенка, дісталися з Маріуполя до Запоріжжя.

Одночасно 26 автобусів прибуло до Бердянська. Евакуація з Бердянська та населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, з Мелекіного та Нікольського, відбудеться у вівторок с 9:00 до 11:00. З Запоріжжя планується направити ще 27 великих автобусів.

«В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку», — розповів Тимошенко.

На Київщині, за його словами, вдалося евакуювати 4 750 людей та доставити гуманітарну допомогу до Ворзеля і Бучі. А на Луганщині — евакуювати 300 людей з Лисичанська, Сєвєродонецька та Гірського до Бахмута та доставити у ці міста понад 200 тонн гуманітарної допомоги.

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