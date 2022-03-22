Російські окупанти продовжують нівечити пам’ятники Другої світової війни на Донеччині

Внаслідок російських обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграмі.

За його словами, в області було пошкоджено низку памʼяток часів Другої світової війни, які стали символом боротьби проти нацистів. Тим самим російська армія дискредитує сама себе в черговий раз.

«На Донеччині вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили», — заявив Кириленко.

Голова Донеччини підкреслив, що нацисти сьогодення — це росіяни, і кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни.

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