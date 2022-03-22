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Політика

Закарпаття об’єднане, як ніколи. Угорська громада дала відсіч дезінформації росії — Микита

12:13 22 березня 2022
Закарпаття об'єднане, як ніколи. Угорська громада дала відсіч дезінформації росії – Микита

Наразі багатонаціональні громади Закарпаття об'єднані, як ніколи раніше, тому будь-які спроби окупантів розхитати ситуацію в регіоні не мають успіху і наштовхуються на активний спротив самих мешканців. Зокрема, угорська закарпатська громада своєчасно локалізувала інформаційну атаку на своїх представників.

Ситуація в регіоні повністю контрольована, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Фіксуємо підривну діяльність спецслужб РФ у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття. Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону, представникам якої почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами», — написав він у телеграм.

Одночасно з розсиланням повідомлень, за його даними, російські ЗМІ почали поширювати дезінформацію, стверджуючи про нібито «бажання угорської громади області від'єднатися від України».

За словами Микити, такі дії росії були передбачувані і до них заздалегідь підготувалися, тому вони не мали успіху.

«Ситуація повністю контрольована. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії. У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття!» — зазначив очільник області.

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