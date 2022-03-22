Уряд надає можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0% на час воєнного стану за програмою «5−7-9%». Про це повідомила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«18 березня уряд ухвалив рішення про розширення програми «Доступні кредити «5−7-9%». Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення зможе отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн», — зазначила вона.

За її словами, строк кредитування за програмою «5−7-9» залежатиме від цільового призначення коштів. На реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості кредит надається щонайбільше на 5 років. Для фінансування оборотного капіталу — на 3 роки.

Свириденко зазначила, що уряд також розширив перелік інструментів, які дозволять банкам надавати кредити в рамках програми «5−7-9%» у разі нестачі забезпечення. «Експортно-кредитне агентство зможе страхувати кредити підприємців-експортерів, що значно спростить їм доступ до дешевого фінансування», — сказала вона.

Міністерка зазначила, що зняті й обмеження для участі у програмі. «Відтепер кредит зможе отримати будь-яка українська компанія (де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці). Водночас не зможуть взяти кредит підприємства, учасником або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора або ж особи, які належали до терористичних організацій», — пояснила Свириденко.

«Крім того, обмеження розміру допустимої державної допомоги, який може отримати підприємець, не буде застосовуватись у період дії воєнного стану. Раніше таке обмеження діяло в силу закону», — додала вона.



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