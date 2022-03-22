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Політика

Кожен із нас — президент: українці написали вірш на основі слів Зеленського (відео)

18:29 22 березня 2022
Зеленський

Українці написали вірш із згадкою про знамениті фрази президента Володимира Зеленського, зокрема, сказаних у ході інавгурації слів «Кожен із нас президент».

Відео з віршем про те, що кожен має бути на своєму місці та робити свою роботу, щоб наблизити Україну до перемоги, опублікувала в Instagram українська співачка Оля Полякова.

«Не кожний момент — історичний момент. Не всі передбачиш зміни. Колись він сказав: „Кожен із нас президент!“ І ми тоді не зрозуміли… Нам ще будувати. Міфи розвінчувати. І звичайно ж: „Нам цю війну закінчувати“… Не знищити нашої волі. Сьогодні кожен із нас президент. І кожен із нас — воїн», — йдеться у вірші.

Твір супроводжують кадри виступів Зеленського та українських зірок, а також відеофрагменти дій Збройних Сил України та мітингувальників тимчасово окупованих українських міст.

Користувачі мережі згадали, що 28 лютого, через чотири дні після початку війни, Зеленський вже повторив свою знамениту фразу з інавгурації у 2019 році.

«Коли я йшов у президенти, я казав, що кожен із нас — президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу чудову Україну. А тепер так сталося, що кожен із нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе», — заявив тоді глава держави.

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