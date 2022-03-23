В ОП розповіли про ситуацію з доставкою допомоги на Чернігівщину

За останні тижні зусиллями Укрзалізниці та автомобільним транспортом було направлено дуже багато гуманітарної допомоги до Чернігова та Чернігівської області. Про це в прямому ефірі українських телеканалів розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, попри те, що наразі ситуація у Чернігові дуже напружена, центральна і місцева влада роблять все можливе, щоб допомогти людям.

«Ми робимо все за останні тижні, щоб Чернігів точно не перетворився на Маріуполь. Зусиллями і Укрзалізниці, і автомобільним транспортом було направлено дуже багато гуманітарної допомоги до самого міста Чернігова та Чернігівської області, щоб у людей було що їсти та пити», — зазначив Тимошенко.

За його словами, влада докладає зусиль щодо організації гуманітарного коридору з Чернігова. «Але, на жаль, окупанти обстрілюють з артилерії усі проїзди, які є, з міста Чернігова до Києва», — розповів Тимошенко.

Наразі ситуація така, що виїжджати з Чернігова люди могли тільки з волонтерами або самотужки по неузгоджених коридорах.

«Ми намагаємося останні дні проговорити та зробити коридор з Чернігова», — наголосив заступник керівника ОП.

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