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Політика

На Закарпатті переселенці з уразливих категорій населення отримають фінансову підтримку від ООН

13:38 23 березня 2022
гроші

В межах пілотного проєкту Закарпатської ОВА та підрозділів з питань міграції ООН певні категорії переселенців у регіоні отримають грошові виплати. Про це заявив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Трансферти призначені для підтримки 32 000 переселенців і 8 000 вразливих домогосподарств», — розповів Микита.

Він пояснив, що представництво Міжнародної організації з міграції, Агентства ООН з питань міграції в Україні таргетуватимуть сім'ї на основі критеріїв уразливості. До категорій, які можуть претендувати на підтримку, входять: вагітні жінки; самотні жінки та чоловіки, які самотужки виховують дітей; сім’ї з двома і більше дітьми; домогосподарства з особами з інвалідністю; люди похилого віку старше 65 років.

«Цим особам перерахують 2 200 гривень через Укрпошту та інших офіційно зареєстрованих постачальників фінансових послуг в Україні», — зазначив очільник Закарпаття.

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