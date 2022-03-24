Завдяки централізованим гуманітарним коридорам, які протягом 23 березня працювали в Запорізькій, Київській, Луганській та Донецькій областях, було евакуйовано 4 554 людини. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, найбільше людей змогли виїхати з Маріуполя до Запоріжжя. Загалом на власному транспорті зуміли дістатися безпечного місця 2 912 маріупольців.

Також до Запоріжжя з Гуляйполя евакуйовано 51 людину, в місто було доставлено гуманітарну допомогу.

Окрім того, успішно евакуйовано більше 1,5 тисячі людей на Київщині та Луганщині та завезена гуманітарна допомога.

«В Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 людей. На Луганщині евакуйовано 672 людини, доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, муку», — зазначив Тимошенко.

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