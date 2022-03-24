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Політика

З Рубіжного та Кремінної вдалося евакуювати понад 250 жителів — ОВА

12:37 24 березня 2022
евакуація з Рубіжного

З міста Рубіжне 24 березня вдалося евакуювати 150 жителів, а із Кремінної — 109. Також одну людину з важкими пораненнями було перевезено до лікарні в Лисичанську. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Навіть за відсутності „режиму тиші“ ми вивозимо людей в безпечні регіони України. В деякі міста Луганщини дістатися сьогодні вкрай небезпечно. Але звідки є можливість, забираємо людей автобусами та доставляємо до поїздів», — написав він.

За його словами, евакуйовані з Рубіжного жителі внаслідок воєнних дій залишилися без даху над головою, але скоро вони отримають прихисток в одному з безпечних куточків України.

«У місті внаслідок російських обстрілів велика кількість непридатних для проживання будинків, майже повсюди відсутні світло, газ та вода. Однак вже трохи більше ніж за добу у цих людей все зміниться на краще — у Львові або іншому місті. На них вже там чекають», — зазначив Гайдай.

Він розповів, що 130 рубіжан виїдуть потягом з Новозолотарівки на Донеччину, де приєднаються ще до 20 евакуйованих. Після цього вони разом вирушать на захід.

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