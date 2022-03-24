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Політика

Очільник Харківщини закликав не вірити в фейки про «перемоги» росії в Ізюмі

17:05 24 березня 2022
ситуація в Ізюмі

Зазнавши ганебної поразки під Ізюмом, російським загарбникам не залишається нічого, окрім як видавати бажане за дійсне та розповсюджувати фейки про захоплення міста.

Не вірити ворожій пропаганді та брати інформацію з офіційних джерел українців закликав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ізюм — українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста», — пише він.

За його словами, навіть значна концентрація російських військ біля Ізюма ніяк не допомагає рашистам просунутись і на крок в місто.

«Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої», — говорить Синєгубов та вкотре закликає людей вірити в Збройні Сили України.

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