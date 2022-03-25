Зеленський розповів, хто в Європі Україні друг, а хто вставляє палки в колеса

Україна відчуває підтримку 10 держав Європейського Союзу, сподівається на сприяння ще 15. Якщо говорити про Угорщину та Німеччину, то українська сторона вірить, що вони врешті-решт зроблять мудрий вибір. З такою промовою президент Володимир Зеленський виступив перед членами Європейської Ради. Питання про друзів України в ЄС постало, коли Зеленський говорив про перспективи української заявки на членство в Євросоюзі .

«Україна має бути в ЄС уже найближчим часом… Литва — за нас. Латвія — за нас. Естонія — за нас. Польща — за нас. Франція — Еммануель, я дуже вірю, що ви будете за нас. Словенія — за нас. Словаччина — за нас. Чехія — за нас. Румунія — знає, що таке гідність, а отже, у вирішальний момент буде за нас. Болгарія — за нас. Греція — вірю, що з нами… Португалія — ну практично… Хорватія — за нас. Швеція — синьо-жовті завжди мають бути разом. Фінляндія — знаю, що ви з нами. Нідерланди — за раціональних, тож знайдемо спільну мову. Мальта — вірю, що вдасться. Данія — вірю, що вдасться. Люксембург — ми розуміємо одне одного. Кіпр — дуже вірю, що з нами. Італія — дякую за підтримку! Іспанія — знайдемо спільну мову. Бельгія — знайдемо аргументи. Австрія — разом з українцями, для вас це можливості. Я впевнений у цьому. Ірландія — ну практично», — перерахував Зеленський.

Український президент особливо зупинився на позиції Угорщини. Зеленський нагадав, що звірства нацистів у Будапешті під час Другої світової війни дуже нагадують те, що відбувається сьогодні в українському Маріуполі. А тому Угорщині варто подумати, чи варто виступати союзником Росії.

«Ми віримо у вас. Нам потрібна підтримка. Ми віримо у Європейський Союз. І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами», — підсумував глава Української держави.

Нагадаємо, Європарламент рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС за прискореною процедурою.

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