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Політика

Треба перебудувати логістичні ланцюги та вийти на довоєнний рівень експорту, — міністр інфраструктури

12:27 25 березня 2022
Вагони

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков відвідав Дніпропетровщину, де обговорив з представниками бізнесу, з керівником Центру тероборони Дніпра Геннадієм Корбаном, очільником Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченком, а також головою ВЦА Кривого Рогу Олександром Вілкулом подальший розвиток регіону під час війни. Про це міністр повідомив
у своєму Facebook.

За словами міністра інфраструктури, в умовах війни посилилось значення Дніпропетровщини як логістичного хабу, особливо для східного та південного напрямів спротиву. Тому необхідно впровадити заходи для розвитку бізнесу, а також стабілізації постачання гуманітарної допомоги та харчових продуктів для жителів регіону.

Він також провів зустріч з керівництвом компаній «АрселорМіттал» та «Метінвест». В Дніпропетровській області зосереджені одні з найбільших гірничо-металургійних компаній країни. Тому зараз необхідно перебудувати ланцюги постачання для підприємств та зробити усе можливе, аби вийти на довоєнні обсяги експорту.

«Вірю, що ми переможемо — як на фронті, так і економічно. Усі логістичні процеси, важливі для нашої країни, Міністерство інфраструктури зможе налагодити та побудувати заново. У цьому процесі ми не одні. Нас підтримують наші міжнародні партнери. Зокрема, вже цього тижня створено Цільову багатонаціональну групу представників залізничної галузі з США та ЄС, яка буде сприяти роботі Укрзалізниці», — сказав Кубраков.

Міжнародна група працюватиме над розширенням санкцій проти росії, евакуацією населення, можливістю використання залізниць ЄС та США для транспортування енергоносіїв, відновленням інфраструктури, наданням пільгових умов для української залізниці тощо.

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