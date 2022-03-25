Міністр інфраструктури Олександр Кубраков відвідав Дніпропетровщину, де обговорив з представниками бізнесу, з керівником Центру тероборони Дніпра Геннадієм Корбаном, очільником Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченком, а також головою ВЦА Кривого Рогу Олександром Вілкулом подальший розвиток регіону під час війни. Про це міністр повідомив

у своєму Facebook.

За словами міністра інфраструктури, в умовах війни посилилось значення Дніпропетровщини як логістичного хабу, особливо для східного та південного напрямів спротиву. Тому необхідно впровадити заходи для розвитку бізнесу, а також стабілізації постачання гуманітарної допомоги та харчових продуктів для жителів регіону.

Він також провів зустріч з керівництвом компаній «АрселорМіттал» та «Метінвест». В Дніпропетровській області зосереджені одні з найбільших гірничо-металургійних компаній країни. Тому зараз необхідно перебудувати ланцюги постачання для підприємств та зробити усе можливе, аби вийти на довоєнні обсяги експорту.

«Вірю, що ми переможемо — як на фронті, так і економічно. Усі логістичні процеси, важливі для нашої країни, Міністерство інфраструктури зможе налагодити та побудувати заново. У цьому процесі ми не одні. Нас підтримують наші міжнародні партнери. Зокрема, вже цього тижня створено Цільову багатонаціональну групу представників залізничної галузі з США та ЄС, яка буде сприяти роботі Укрзалізниці», — сказав Кубраков.

Міжнародна група працюватиме над розширенням санкцій проти росії, евакуацією населення, можливістю використання залізниць ЄС та США для транспортування енергоносіїв, відновленням інфраструктури, наданням пільгових умов для української залізниці тощо.

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter