Генпрокурора та Мін'юст Канади просять дати оцінку державному тероризму РФ

Депутат парламенту Канади, член Палати громад та Національного комітету оборони Канади Джон Маккей підтримав визначення Росії як держави-терориста. Також запит про визнання Росії державою-терористом депутат перенаправить генеральному прокурору та міністру юстиції Канади.

Таку заяву канадський парламентарій зробив у відповідь на інформаційний запит видання Guildhall щодо визнання Росії державою-терористом у контексті терористичної діяльності РФ проти цивільного населення України.

«Я згоден з вашим баченням, але не можу дати юридичну оцінку», — заявив політик. Депутат пояснив, що направить відповідний запит міністру юстиції та генеральному прокурору Канади. «Я взяв на себе право перенаправити ваш лист міністру юстиції та генеральному прокурору Канади», — підсумував Джон МакКей.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти щодо необхідності визнання російської федерації терористичною державою.

Із заявами про підтримку ініціативи виступила ціла низка світових політиків. Зокрема, член Палати лордів парламенту Великобританії лорд Алекс Карлайл заявив, що вже зараз, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ, такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія», мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США. Ексміністр оборони Литви, депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене заявила, що світова спільнота має винести на порядок денний питання російського державного тероризму. Депутат Бундестагу від «зелених» Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

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