Кулеба різко відреагував на заяву Ердогана про готовність України прийняти більшість вимог Росії
Голова МЗС України Дмитро Кулеба різко відреагував на коментарі президента Туреччини щодо готовності України піти на поступки Росії на переговорах. У коментарі Українській правді міністр заявив, що поки що немає жодного консенсусу, та й обговорювані сторонами пункти, перераховані Реджепом Тайіпом Ердоганом, наводяться некоректно.
Раніше президент Туреччини заявив, що Київ і Москва нібито близькі до консенсусу з чотирьох із шести спірних питань. Турецька Anadolu, цитуючи Ердогана, повідомила, що нібито українська сторона готова піти на певні поступки щодо членства в НАТО, державної мови, демілітаризації та системи колективної безпеки.
«Вважаю, у чотирьох пунктах у переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився і з цим», — заявив Ердоган.
Турецький президент зазначив, що у питанні демілітаризації не йдеться про повне роззброєння України, а тому Київ «може піти на певні поступки». У питанні нової системи колективної безпеки Україна нібито «продемонструвала позитивний підхід».
За версією Туреччини, єдине, у чому сторони не дійшли консенсусу, це статус окупованого Криму та Донбасу. У цьому ключі висловився і помічник Путіна Володимир Мединський. За його словами, щодо другорядних питань у делегацій позиції близькі, натомість в головних пунктах сторони «фактично тупцюють на місці».
Зі свого боку, очільник МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що сторони не дійшли консенсусу навіть за чотирма згаданими пунктами. «Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири чи іншу кількість пунктів некоректна», — заявив на це міністр закордонних справ.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що військові дії в Україні продовжуватимуться, доки Київ не визнає «республіки» на Донбасі, не проведе демілітаризацію і не закріпить нейтральний статус.930
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter