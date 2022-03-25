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Політика

Ніжинський район на Чернігівщині прийняв 2426 переселенців: там ситуація стабільна

17:14 25 березня 2022
Ніжин

Ніжинський район Чернігівської області прийняв на своїй території 2 426 внутрішньо переміщених осіб на п'ятницю, 25 березня. Переважно це мешканці Чернігова, інших районів області, а також Києва. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Працівники районної військової адміністрації спільно з органами самоврядування організовують навчальний процес та доступ до медичної допомоги; а спільно з волонтерами опікуються переміщеними особами та розподілом гумвантажів. Військова адміністрація — на постійному контакті з тергромадами», — зазначив Чаус.

Він наголосив на тому, що у районах Чернігівщини, підконтрольних українській владі, повністю функціюють органи влади та підтримується нормальна життєдіяльність.

Щодо Ніжинського району, то він забезпечуються продуктами харчування, медичними препаратами, зокрема інсуліном, засобами гігієни та дитячим харчуванням. Медикаментами та продуктами забезпечені усі медзаклади району.

Гуманітарні вантажі прибувають до кожного доступного старостату Ніжинщини. Недоступною залишається одна територіальна громада та 16 з 98 старостатів.

7 населених пунктів району залишаються без газу повністю та 2 — частково. Електроенергія відсутня у 15. У одній громаді немає мобільного зв'язку. У 4-х — зв'язку Укртелекому, а в 3-х — інтернету.

На захоплених територіях підтверджено викрадення окупантами двох посадових осіб та 11 цивільних.

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