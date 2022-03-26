Колона з 4 тисячами маріупольців доїжджає до Запоріжжя: люди кілька днів стояли у полі

Колона, якою триває евакуація з Маріуполя, вже доставила 4 тисячі жителів знищеного окупантами міста на підконтрольну Україні територію Запорізької області.

За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, процес евакуації в черговий раз порушили російські бойовики.

«Не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі», — говорить він.

Тимошенко висловлює велику подяку волонтерам, які годували і допомагали людям, а також водіям, що вже третю добу у дорозі.

«Вже автобуси доїжджають до Запоріжжя. Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці», — додав заступник керівника ОП.

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