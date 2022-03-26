29.69 / 31.02 32.95 / 34.77
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Колона з 4 тисячами маріупольців доїжджає до Запоріжжя: люди кілька днів стояли у полі

19:49 26 березня 2022
Маріуполь, евакуація

Колона, якою триває евакуація з Маріуполя, вже доставила 4 тисячі жителів знищеного окупантами міста на підконтрольну Україні територію Запорізької області.

За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, процес евакуації в черговий раз порушили російські бойовики.

«Не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі», — говорить він.

Тимошенко висловлює велику подяку волонтерам, які годували і допомагали людям, а також водіям, що вже третю добу у дорозі.

«Вже автобуси доїжджають до Запоріжжя. Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці», — додав заступник керівника ОП.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вбивці путіна обстріляли житлові будинки у Харкові: загинули п&#39;ятеро людей

Вбивці путіна обстріляли житлові будинки у Харкові: загинули п'ятеро людей

Російські фашисти обстріляли низку населених пунктів під Києвом, серед постраждалих – дитина

Російські фашисти обстріляли низку населених пунктів під Києвом, серед постраждалих — дитина

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

Російські фашисти обстріляли Львів: сталося три потужні вибухи

Російські фашисти обстріляли Львів: сталося три потужні вибухи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.