Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не займатися «блогерством».

«Вчорашні події чітко дають зрозуміти, що, коли лунають сирени, загроза справді є», — написав Козицький у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у місті було два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому — з Білорусі.

«Чуєте сирену, йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел. Ще раз: дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке «блогерство» може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність «блогерів», — попередив голова ОВА.

Він також додав, що 26 березня на проспекті Чорновола у Львові патрульні зупинили підозрілий автомобіль. Під час перевірки документів та телефона водія поліцейські виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

Крім того, патрульні, прямуючи на місце потрапляння ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. У нього в планшеті теж виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери. Осіб затримали й передали Службі безпеки України.

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