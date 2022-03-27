Залізна блокада: агресор повністю втратив залізничне сполучення з ЄС

З понеділка, 28 березня, Фінляндія скасовує залізничні пасажирські та вантажні перевезення з росією. Таким чином країна-агресор повністю втрачає залізничне сполучення з країнами Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

В УЗ зазначають, що 27 березня відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR. Протягом останніх тижнів перевізник забезпечував повернення фінів на територію Фінляндії. Наразі всі, хто хотів покинути росію, встигли це зробити.

«Укрзалізниця закликає й надалі продовжити залізничну блокаду росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через росію та білорусь. Також Укрзалізниця закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення», — йдеться у повідомленні компанії.

Раніше співробітництво з агресором припинили світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom. Stadler призупинив діяльність як в росії, так і білорусі. Усі країни-члени CER беруть активну участь у відправці гуманітарної допомоги до України та погодились дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти російської федерації та республіки білорусь.

Усі російські, білоруські залізниці та їхні дочірні компанії також було виключено з Міжнародного союзу залізниць (UIC).

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