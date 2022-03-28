Незаконні білборди демонтують для виготовлення протитанкових їжаків — Кубраков

Незаконні рекламні конструкції, які встановлено вздовж доріг України, використають для укріплення барикад та виготовлення протитанкових їжаків. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

На відео у дописі він продемонстрував одні з перших рекламних щитів, які Служба автомобільних доріг у Київській області демонтує на Бориспільській трасі.

«Тривалий час їх хаотично та з порушенням законних процедур встановлювали на узбіччі однієї з найзавантаженіших доріг України. Тепер білборди служитимуть силам оборони — ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин зробимо протитанкові їжаки», — говорить міністр.

За його словами, демонтаж проведуть по всій країні, але першочергово це зроблять у найближчих до фронту регіонах.

Також Кубраков нагадав і про демонтаж всіх дорожніх знаків в Україні, який провели для того, щоб ускладнити орієнтування ворога на місцевості. Після війни всі ці знаки повернуть на місце, крім нелегальних рекламних щитів.

«І, звісно ж, залишимо на пам’ять про перемогу уже відомі на весь світ знаки (з незначним цензуруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі», — додав він.

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