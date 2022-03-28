29.47 / 30.76 32.66 / 34.37
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Незаконні білборди демонтують для виготовлення протитанкових їжаків — Кубраков

10:17 28 березня 2022
білборд

Незаконні рекламні конструкції, які встановлено вздовж доріг України, використають для укріплення барикад та виготовлення протитанкових їжаків. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

На відео у дописі він продемонстрував одні з перших рекламних щитів, які Служба автомобільних доріг у Київській області демонтує на Бориспільській трасі.

«Тривалий час їх хаотично та з порушенням законних процедур встановлювали на узбіччі однієї з найзавантаженіших доріг України. Тепер білборди служитимуть силам оборони — ними укріплять барикади, а з найбільш міцних частин зробимо протитанкові їжаки», — говорить міністр.

За його словами, демонтаж проведуть по всій країні, але першочергово це зроблять у найближчих до фронту регіонах.

Також Кубраков нагадав і про демонтаж всіх дорожніх знаків в Україні, який провели для того, щоб ускладнити орієнтування ворога на місцевості. Після війни всі ці знаки повернуть на місце, крім нелегальних рекламних щитів.

«І, звісно ж, залишимо на пам’ять про перемогу уже відомі на весь світ знаки (з незначним цензуруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі», — додав він.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 28 березня

Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

Нічний обстріл Києва: залишки збитих путінських ракет пошкодили два будинки

Нічний обстріл Києва: залишки збитих путінських ракет пошкодили два будинки

Потап

«Ви нам не брати, а вороги»: Потап жорстко відповів путіністу Безрукову

росгвардія

Під Гостомелем зазнала втрат елітна дивізія Росгвардії — та, що розганяє протести у Москві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.