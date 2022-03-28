Під час посівної на Полтавщині планують засіяти 1,4 млн га — ОВА

Полтавщина долучиться до забезпечення продовольчої безпеки України, засіявши 1,4 млн гектарів. Про це повідомив очільник області Дмитро Лунін.

За його словами, в регіоні запрацював Штаб посівної кампанії, який вирішуватиме всі питання, що виникають в аграріїв. Крім цього, Рада оборони області ухвалила комплекс рішень, щоб сприяти посівній кампанії в умовах воєнного часу.

«Зокрема, для пересування техніки під час комендантської години та через блокпости не потрібні спецдозволи, працівники й техніка, задіяні в посівній кампанії, бронюються від мобілізації та вилучення, створено базу даних щодо наявності насіння й добрив, а також сформовано резерв пального», — пояснив Лунін.

Паралельно ОВА працює над відновленням роботи підприємств області. Так, вже працюють половина закладів харчування та закладів сфери послуг на Полтавщині, а підприємства легкої промисловості завантажені на 60%.

«Я зустрівся з представниками бізнесу і готовий особисто стати для всіх інвестнянею. Будемо працювати над тим, щоб наші підприємства отримали держзамовлення», — додав Лунін.

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