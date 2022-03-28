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Політика

За час війни Україна втратила 564,9 мільярдів доларів, — міністерка економіки

14:22 28 березня 2022
За час війни Україна втратила 564,9 мільярдів доларів,&nbsp;— міністерка економіки

З початку військового вторгнення росії сума єдиноразових втрат України досягла 564,9 мільярдів доларів. Таку інформацію оприлюднила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший — це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий — розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо», — зазначила Свириденко.

Згідно з підрахунками, загальні втрати становили:

• 119 млрд долл США — втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
• 112 млрд долл США — втрати ВВП у 2022 році;
• 90,5 млрд долл США — втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);
• 80 млрд долл США — втрати підприємств та організацій;
• 54 млрд долл США — втрати прямих інвестицій в українську економіку;
• 48 млрд долл США — втрати державного бюджету.

За словами міністерки, сума постійно змінюється і зростає щодня. Тому уряд України буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф.

«Зло неодмінно буде покаране й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України», — додала Свириденко.

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