Американський актор Шон Пенн допомагатиме українським переселенцям на Львівщині

Засновник благодійної організації CORE та відомий актор та режисер Шон Пенн заявив про початок роботи організації в Україні для допомоги населенню, що постраждав від російської військової агресії.

Про це актор заявив під час зустрічі із керівником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким, передає пресслужба ОВА.

Шон Пенн поцікавився проблемами переселенців у регіоні та намітив основні напрямки роботи, які включатимуть усю необхідну допомогу українцям.

«Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме тут, в Україні. Ми знаємо, як важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому допомагатимемо всім, чим можемо. Ваш досвід є прикладом для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою», — цитує Пенна Львівська ОВА.

Козицький зазначив, що Львівщина регулярно отримує гуманітарну допомогу з-за кордону, проте регіону не вистачає активної та системної роботи багатьох європейських гуманітарних організацій, таких як Червоний Хрест, ООН та інші.

«Ми дбаємо про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не лише. Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, яка допомагає забезпечувати харчування переселенців. На сьогодні роздали понад 1,3 млн. порцій для людей. Водночас, ми плануємо будувати тимчасове житло для ВПО, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках та гуртожитках — це не вихід, і треба стабілізувати навчальний процес», — наголосив голова Львівщини.

Також він повідомив, що з початку війни Львівська область дала притулок понад 250 тисяч вимушених переселенців і подякувала всій міжнародній спільноті за підтримку українського народу.

«Ми дякуємо всім країнам за підтримку, як у гуманітарному, так і військовому плані. Разом з цим, дякуємо тим людям, тим видатним діячам культури, кіно, музики, які відкрито допомагають Україні та засуджують агресію росію проти нас. Це наша спільна боротьба», — резюмував Козицький.

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