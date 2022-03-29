Президент Володимир Зеленський, який нещадовно поспілкувався з росЗМІ, у щоденному зверненні до громадян закликав врівноважено сприймати поточну ситуацію в Україні.



«Без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування. Нам ще потрібен час, нам ще потрібна зброя, ми ще повинні боротися й терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоб не перегоріти», — заявив Зеленський.



Президент також згадав про реакцію країн світу. Зеленський не стримав свого обурення тим, що більшість партнерів готові посилювати санкції проти рф тільки після того, як вона підніме градус агресії щодо України.



«Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю.



Просто немає слів. Лише вдумайтесь, до чого все дійшло: чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати… Хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляні хімічні виробництва чи атомна станція не заслуговують?», — заявив Зеленський.



Президент нагадав про наслідки пасивної санкційної політики Заходу: «Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти рф, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили, повномасштабна війна почалася».

Президент впевнений, що поведінка партнерів України може створювати в росії ілюзію, «ніби вони можуть дозволити собі і надалі те, що роблять зараз».

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