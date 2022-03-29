Релокація в дії: підприємство, що працюватиме на Львівщині, щодня відвантажує волонтерам 300 матраців

Одне з найбільших у своїй ніші підприємств в Україні переїжджає із Дніпра у Львівську область — тепер воно шитиме матраци для вимушено переміщених українців. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«У перші тижні вторгнення рф в Україну ця компанія роздавала матраци людям, які ховались від бомбардувань та обстрілів», — додав він.

Тепер підприємство шиє матраци для переселенців і щодня відвантажує для волонтерських організацій до 300 матраців, проінформував Козицький.

За його словами, компанія перевозить до Львівщини понад сотню працівників та створює додатково близько 200 нових робочих місць.

«Після нашої перемоги підприємство залишить філію на Львівщині. Також у планах — відновити повноцінну роботу на Київщині та Дніпропетровщині», — зазначив голова ОВА.

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