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Політика

«У вас лише кілька годин»: Мельник розповів про «ввічливу усмішку» німецького міністра у відповідь на повідомлення про вторгнення в Україну

12:09 29 березня 2022
Андрій Мельник

Надзвичайний і Повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник, який раніше розповів, як один із європейських міністрів після початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого заявив, що наша країна довго не протримається під ударами ворога, назвав цього чиновника.

Як пише «24 канал» із посиланням на Frankfurter Allgemeine, це був міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Така розмова відбулася вранці 24 лютого. Тоді, за словами Мельника, його співрозмовник із ввічливою усмішкою сказав, що Україні залишилося лише кілька годин — країна буде захоплена, керівництво поміняють і що поставляти зброю чи відключати росію від SWIFT безглуздо.

«У мене було почуття, що він дивиться більше на баланс, ніж наші страждання. Але, можливо, він і має це робити. Як міністр фінансів. Принаймні для мене це був нокаут. Тоді я закінчив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю», — згадує Андрій Мельник.

Раніше журналіст Сергій Лямець, який проаналізував публікації у західній пресі, зазначив, що «ані Франція, ані Німеччина не є гарячими прихильниками України» і що вони «швидше роблять вимушені кроки у нестерпній ситуації війни».

Фото Андрія Мельника зі сторінки українського посольства у ФРН у соцмережах

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